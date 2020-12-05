台中市政府運動局、中華民國文化休閒運動協會、南山人壽保險公司5日於台中市政公園舉辦「2020南山Young光運動節」，活動豐富多元，包括健康計步走、投籃挑戰、飛輪競速、酷跑接力及棒球體驗活動等，吸引千位民眾組隊參賽，台中市長盧秀燕到場為參加者加油打氣，將持續支持酷運動、挺酷企業，打造健康樂活城市。

盧秀燕表示，運動局與南山人壽保險公司舉辦運動節，除讓大家休閒娛樂外，也舉辦公益活動，今日起至13日活動期間內，所有BAM活力洋溢APP用戶共同累計步數達2億步，南山人壽即捐款20萬元，協助和平區自由國小棒球隊添購訓練裝備與物資。另今日參加隊伍名稱都很特別，如「南得好心情」、「要掃QR扣」、「客戶服務動一動」等，都很用心，大家加油。

台中市運動局表示，今日活動吸引民眾熱情參加，現場設置「活力競賽」與「互動遊戲」，有30台投籃機及近百台飛輪競速體驗，還有年輕人最愛的3對3籃球及棒球九宮格投準挑戰，以及大小朋友爭相挑戰酷跑接力賽，提升全民運動風氣。

此外，今日活動更邀請台啤籃球隊體能教練王建惟、中華職棒球星陳傑憲一同參與，感受台中休閒生活，感謝企業為台中運動發展奉獻，運動局將持續舉辦相關活動，提升市民生活品質。

(中時 )