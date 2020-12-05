人們一般聽到凶宅總是避之惟恐不急，沒想到中國江蘇竟有人爭相入住凶宅。3日陸網上一則招聘「凶宅試住主播」的消息引來網友熱議。只見某拍賣網站上提到，即將上線一套「精緻裝修凶宅」，緊急招募一名「凶宅試住主播」，福利待遇按分鐘計算，每分鐘1元。

根據《網易新聞》報導，一個中國拍賣網站「阿里拍賣」表示，江蘇蘇州將上線一套精緻裝修凶宅，目前緊急招募一名「凶宅試住主播」，12月11日通過淘寶直播，24小時展示房屋房型及居住體驗。對於應聘者的要求是「膽大心細、相信科學、不怕在深夜聽鬼故事」，福利待遇按分鐘計，每分鐘1元。

3日晚間淘寶官方微博以「躺著賺錢的機會來了」為題，轉發了這條招聘消息，還歡迎大家轉發抽獎，一瞬間「凶宅試住主播」的話題引發網友熱烈討論。許多網友紛紛表示，「就只要睡一天嗎？睡一個月可以嗎？」、「你敢招我就敢去，打工人不在乎這些」、「24小時1440元，還要展示房型和居住體驗，性價比很低了」。

中國江蘇一間凶宅竟招募「試住主播」，引發網友熱議。（圖／翻攝網易新聞）

實際上有中國記者打開淘寶，進入阿里拍賣頁面，在阿里拍賣的房產選項裡搜索蘇州房產，確實發現有一名網友分享了一處位於蘇州市姑蘇區的房產，該房產價格為144萬元（約622萬新台幣），從圖片來看，這套房室內裝修十分豪華，大理石牆面，臥室還有軟包，但這套房的標的物介紹裡並沒有說是否為凶宅。

然而客服人員表示，「這是凶宅，2018年發生過兇殺案。」另據阿里拍賣工作人員回應，目前已收到上百封應聘郵件，各行各業的「勇士」都有，目前無法確定凶宅試住主播，是否就是直播這套房產，只是核實到12月11日，而阿里拍賣上的確有這麼一處凶宅即將直播拍賣。

事實上，近年來「凶宅試住」開始成為一門生意，人們在網上招募試住凶宅、有意詳談的資訊。正如工作人員所說，此次直播不是獵奇，只是希望大家用正確的心態看待拍品，凶宅並非只能空置，最重要的還是「相信科學、膽大心細」。

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(中時新聞網)