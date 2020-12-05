鄭姓女童隨父親外出，不慎被燒死在炮車內。女童的家屬對此相當低調。（林瑞益攝）

鄭姓女童隨著父親去參加廟會活動，不幸被燒死在炮車中，對此，家人相當沉痛，女童的伯公說，女童的父親以打零工維生，出外都會帶著女童一起，沒想到發生此意外。鄰居對此有關心、不捨。

女童的伯公說，女童的父親平日以打零工維生，如果忙的時候會請家人幫忙照顧女童，或是帶著女童一起外出。對於此悲劇，家人都很沉痛，感到很傷心，選擇勇敢面對。

女童生前就讀國小校長說，會協助關懷慰問、急難救助，以及申請學生意外險的理賠事宜。鄭姓女童來自中低收入家庭，還是單親家庭，在校表現不錯，個性活潑、可愛，喜歡畫畫、美勞。

鄭姓女童的楊姓女導師於5日中午聞訊，感到驚訝、不捨，紅了眼眶，對此感到不敢相信。該校會對這個班級做團體輔導，避免學生陷入悲傷的情緒之中。

一名鄰居奶奶說，這女童生前感覺滿乖巧的，與父親、家人生活，沒想到會發生此事。另一名鄰居奶奶表示，既然女童的父親要帶著女童一起出遊，就要好好看顧，不該讓意外發生。

高雄市議員高閔琳、宋立彬5日下午都到場探視家屬，高閔琳說，女童的奶奶才開完刀，對此意外，家人還不太明白事情發生經過；女童生前由爸爸與家人照料。家屬目前不想被打擾。

(中時 )