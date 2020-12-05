台南市白河區今（5日）舉辦廟會遶境時，一部載滿煙火炮竹的小貨車因不明原因起火燃燒，位在後車斗的一名9歲女童逃生不及，當場燒成焦屍。據了解，女童原本與父親要搭遊覽車南下，疑似因搭車勞累才改坐貨車後車斗，主辦方高雄彌陀舊港三千宮主委對此回應，遶境名單上未見女童名字，不解為何女童會出現在車上。

警方調查，來自高雄的進香團到白河媽祖廟進香，隨後在街區遶境，沒想到壓後的炮車突然起火燃燒，目擊民眾指出，車上正在放炮，聽到炮響後，就看到火光，隨即起火燃燒，嚇得眾人趕緊報案，炮車上的高姓司機、鄭姓兄弟3人趕緊跳車，但後車斗1位9歲女童逃生不及，慘成焦屍；目前警方封鎖現場採證中。

台南廟會放鞭炮火燒貨車斗 6人跳車9歲女童逃不及慘燒成焦屍

據《三立新聞網》報導，彌陀舊港三千宮林姓主委事後受訪表示，這次的遶境活動參加信眾共1500多人，起火的車輛位在隊伍最後方，他當時沒有看到起火狀況，但參加遶境都要按規定報名，他事後檢視過名單，並未發現女童的名字，他不解女童為何會在車上。

據了解，女童原先是要跟著爸爸搭遊覽車到白河，但疑似路程遙遠，她無法負荷，最後由爸爸帶著改搭炮車，沒想到竟然發生意外，女童家人在派出所製作筆錄時傷心欲絕，詳細起火及致死原因仍待檢警調查及相驗釐清。

(中時新聞網)