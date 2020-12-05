方岑5日舉辦防疫產品黑武士萬能觸控筆發表會，當年因經典戲劇《我的這一班》認識的好友陳若萍也站台相挺，該戲製作人林樹橋曝明年電影版《我在這一班》將邀方岑從「季老師」升格當校長，計畫5年拍26部，明年2月有望啟動。方岑也透露2、3周前幫86歲父親辦理告別式，他在短短3個月歷經缺血性腦中風、肺炎、洗腎等，在父親病危時，她在病榻前念普門品，求佛祖到爸爸身邊，讓他安息，「我才一講完，爸爸心跳就停了」。

方岑與父親感情深厚，過去拍戲完，都會帶父親去旅行，她回憶父親最後在人世的3個月，「爸爸8月8日缺血性腦中風，院內感染肺炎，1天要吃21顆藥，幾乎嚥不下去，後來又洗腎，爸爸後來吞嚥功能是喪失的，但他意識非常清楚」。她曝父親過去膽割掉，自己所有的氣喘、低血壓都是遺傳自父親，「爸爸這次的事情，又讓我們重新學會生死，我們用佛教儀式幫爸爸做七」。

方岑談到父親眼眶泛淚。（吳維書攝）

方岑與整形外科院長吳榮醫師2014年交往至今已6年，方岑稱呼吳榮是未婚夫，因為她一直是不婚主義者，他則笑稱自己是「不婚夫」，吳榮曾在長庚醫院擔任整形美容外科主治醫師14年，目前自己開業。方岑與他合資數千萬開發黑武士萬能觸控筆，她表示：「我自己就投資了好幾百萬。」從3月研發到11月，取得30幾個國家的專利。她提及自己近日在做168斷食，過去也做了類固醇戒斷，希望用最天然的方式保持身體健康。

吳榮醫生與方岑交往6年。（吳維書攝）

方岑提及陳冠霖、蔡燦得當初也演出《我的這一班》，她雖然近期忙於水療與防疫產品事業，抽不出時間拍戲，但收到林樹橋製作人的電影《我在這一班》演出邀約，認為這是很好的傳承，所以點頭演出。林樹橋曝《我在這一班》除了校長，也會有「季老師」的角色，「這部片會有季老師，是過去季老師教出的男學生，當初我第一直覺是找黃鴻升（小鬼）來演」，目前正與各大平台積極接洽中，未來希望相關系列在全台校園播放。

(中時 )