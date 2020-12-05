2020年新冠肺炎疫情重創世界各地，造成多數影廳經營不善，台灣有賴於防疫做足，觀影人潮自下半年來陸續回歸，票房成績多數反映在優質國片上。擁有全台最多影廳的「喜樂時代影城」今年適逢5週年慶，推出多項活動號召親朋好友踴躍參與，其中影城特地為全球疫情集氣祈願，祭出「送舊迎新 祈願傳愛做公益」活動，和國際合作發展基金會共同攜手抗疫，將觀眾的每一張票捐出5元做公益，替疫情盡一分心力，影迷朋友可把握時機踴躍購票。

第57屆金馬獎頒獎典禮日前風光落幕，今年電影圈交出不少話題國片，像是近日剛破億萬票房的《孤味》、《親愛的房客》、《消失的情人節》、《同學麥娜絲》、《無聲》、《刻在你心底的名字》…等優質好片陸續受到熱烈迴響，也持續在影城上映中，滿足影迷粉絲的期待。不少網友在網上秀出2刷、3刷甚至10刷以上的票根力挺。

喜樂時代影城為讓粉絲能有更輕鬆的訂票服務，目前已全面擴大服務，不論是訂購全票、優待票、會員票，或愛心、敬老票，甚至是持團體優待券的朋友們，都能讓大家能輕鬆在網路動動手指訂票，無須在影城外大排長龍。

「喜樂時代」在疫情期間，努力維持每週約40至50部新片上映，讓熱愛電影的影迷們有多種口味選擇，不僅如此，近來影城推出獨家精選鳳梨酥，炸物，薯條等美味輕食，提供影迷朋友們有不同口味的選擇，讓大家能輕鬆進戲院看電影外，也能滿足舌尖味蕾，更能邀約親朋好友一同到戲院欣賞好片，享受觀影樂趣。

此外，「送舊迎新 祈願傳愛做公益」活動將於12月16日起，至2021年1月15日止，凡在活動期間購買5週年慶單人套餐乙組，不僅送「HAPPY NEW YEAR酷冷變色杯」，也能拿到「2021年祈願傳愛小卡」，將您的心意傳遞給心愛的朋友。活動期間使用beanfun! 橘子支付消費享10%零用金回饋。活動詳情可洽「喜樂時代影城」官方網站及臉書查詢。

(中時 )