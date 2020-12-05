侯友宜和小朋友一起滾稻草卷。（李俊淇攝）

2020新北鴨鴨公園地景藝術展於今（5）日正式開展，今年以復古農村風為走向，現場擺放3米高的立體稻草小鴨及農村各式造景，更有50隻小鴨在公園亂竄，與民眾近距離互動，吸引數百民眾前往參與，侯友宜前往致詞打趣：「在都會區能看到鴨很不容易，平常大多都在嘴巴裡」，趣味的發言惹得台下一陣大笑。

鴨鴨公園位在三重中興橋堤外灘地，地景藝展期從12月5日至明年1月10日，每日早上8點至晚上10點。現場布置稻草人、堆疊稻草卷、竹籮筐、骨董級腳踏車、蓑衣及扁擔等農具，而夜晚的光雕秀以碎燈打造鴨子及稻穗，讓民眾白天、晚上都好拍。

今、明兩天地景周邊更有一連串的歡樂闖關活動，有大型彈珠台、記憶翻牌、推推稻草卷及捏麵人DIY等多項。更有兩隻可愛的萌鴨玩偶會不定時出現在現場和小朋友們互動，民眾在拍照區用臉書打卡即可免費玩3米高大型扭蛋機

現場民眾任小姐表示：懷舊的穀倉及稻草香氣讓老人家覺得很親切，很多角落都很好拍照，還可以體驗餵鴨子，讓小朋友覺得很新奇，現場闖關活動很熱鬧也很豐富，今年的鴨鴨公園真的很棒很不一樣。

(中時 )