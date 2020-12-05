12月5日是「國際志工日」，縣府下午舉辦「快樂志工，有您真好」-新竹縣志工大會師暨表揚活動，由縣長楊文科頒獎表揚446位志工，湖口鄉愛心協會志工隊的88歲周進財是最高齡志工，獲得銅級獎，服務時數最高（3438小時）的湖口鄉德盛社區發展協會志工羅合妹。

楊文科感謝志工朋友用知識、體能、勞力、經驗、技術或時間，貢獻社會與服務他人，彌補政府資源的不足，指根據統計新竹縣志工約有1萬8898人，「社福類」志工有6952 人，讓縣府各項業務工作與活動得以圓滿順利完成。

今年榮獲竹縣金級獎章志工有67位，銀級獎志工計90位，銅級獎志工145位，榮譽獎狀志工144位，合計446人，累積服務時數48萬小時，以時薪158元計算，總產值達7600萬元。

社會處表示，最年長志工周進財是長青學苑日語班的班長，也在手工藝班做志工，服務熱誠數十年如一日。服務時最高的77歲羅合妹，20多年前投入資源回收志工，每天到社區關懷據點煮午餐給社區長輩，指服務讓她顯得年輕有活力。

縣府大禮堂四周陳列展示志工團體年度成果作品，新竹縣文化局志願服務隊、竹北區大學、新竹縣警察志工服務協會、信勢社區、員山社區發展協會、上寮社區發展協會、文山社區發展協會等7個單位，輪番上陣在志工大會師演出，贏得熱烈歡呼。

(中時 )