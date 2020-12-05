台中盃街舞大賽5、6日兩天在台灣大道市政大樓前廣場舉辦，廣邀全台舞者尬舞，首日賽事為3v3、1v1的Battle賽，第二天則是精彩的排舞比賽，台中在地的搖擺兄弟娛樂、颶風舞團、靈魂頑童等知名舞團輪番上陣表演，氣氛High翻天，市長盧秀燕今日出席開幕儀式，用行動力挺街舞，歡迎大家為參賽者加油，感受年輕人的青春與活力。

「酷城市台中，酷運動街舞！」盧市長指出，台中是酷城市要舉行酷運動，街舞就是酷運動，市府舉辦台中盃支持愛好街舞的朋友們，也特別感謝市議員黃健豪、羅廷瑋爭取舉辦，邀大家一起挺街舞，讓活動圓滿成功。

台中市運動局說明，今年比賽由台灣街舞男團B.T.O.D作為賽事形象大使，中華民國霹靂舞協會秘書長、全國街舞舞蹈教育事業HRC執行長陳柏均擔任賽事裁判長，並邀請台中當地搖擺兄弟娛樂、颶風舞團、靈魂頑童等知名舞團擔任表演嘉賓。

台中市運動局長李昱叡表示，近年來街舞熱潮在全世界延燒，與嘻哈文化結合，深入台灣各個年齡層，市府特別選在耶誕節前夕舉辦具街頭創意文化的舞蹈運動賽事，盼提升台中能見度，打造酷運動城市。

(中時 )