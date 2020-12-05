南投縣文化局，發表新書《南投縣繪葉書》。（廖志晃攝）

南投縣在日據時代就是觀光大縣，其中，玉山、日月潭更是聞名遐邇的熱門景點！文化局5日發表的新書《南投縣繪葉書》，蒐羅當年的明信片、遊記和新聞報導，呈現歷經百年的風土民情，也見證南投早就是觀光首都！

南投縣文化局長林榮森表示，在沒有3C電子產品的年代，人們以文字書寫傳遞訊息、情感，隻字片語都可以感受到書寫的溫度，明信片、信件等手稿，都讓人覺得值得珍藏。

《南投縣繪葉書》蒐羅日據時期的圖片、文稿，展現早期的風土民情，也看到先人篳路藍縷的辛勞，與現代人的生活比較，更讓人發思古之幽情，兼具歷史、地理、人文與藝術的價值，堪稱是一本文化資產的著作。

編著《南投縣繪葉書》的張良澤教授表示，他在埔里鎮出生，後來，長年旅居日本，去國懷鄉，在書店看到有關台灣、尤其是南投縣的圖像、文字敘述，讓他感到非常震撼，因此，他在東京大量蒐集相關的明信片、日記、遊記等資料，並且分門別類進行翻譯和註記。

當年的明信片都以照片為主，寫實呈現玉山、日月潭、霧社的風景和人文特色，多數到台灣遊歷的人書寫後寄回日本，等於是素人的直擊感言，不是學術研究，卻如歷史存證，有助於了解當時的旅人，眼中的台灣印象。

(中時 )