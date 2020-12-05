新冠肺炎疫情依舊未滅，不過「海歸人聲合唱團」不畏疫情，在縝密防疫下，日前舉辦「世界恬靜落來的時」演出，獻上〈Hero〉一曲向防疫工作人員致敬，以溫暖而優美的歌聲為台灣與世界祈福。為了防疫，排練全程戴口罩，並勤洗手，態度小心謹慎，希望以歌曲撫慰浮動的人心。

此次在台發表創團音樂會，特別邀請知名作曲家高竹嵐改編創作 〈包青天〉，以及義大利作曲家喬治歐（Giorgio Susana）改編經典民歌〈秋蟬〉，選曲則包括〈油桐花〉以祈願世人有強韌生命力，並以感恩的心詮釋聖樂〈Ubi Caritas〉、〈Cantate Domino in B Flat〉。

海歸人聲合唱團日前舉辦「世界恬靜落來的時」演出。（海歸人聲合唱團提供）

海歸人聲合唱團表示，完全沒有預料到的掌聲及歡呼，看到觀眾的喜悅及歡欣，真是感動地熱淚盈眶，所有排練及藝術行政的辛勞一掃而空，對於能盡一己之力、透過音樂撫慰社會人心而感欣慰。現場氣氛高潮迭起，最後在〈We are the World〉歌聲中溫馨落幕。

海歸人聲合唱團除了是一群海歸學人之外，主要也由於團員們歷練精粹，嫻熟國際事務，又熱愛音樂，所以也致力於參與國際間比賽，帶回榮耀歸國，亦為取名「海歸」之原由。一群老、中、青三代的熱血音樂人，並非專業但有熱情，更加努力於音樂的領域，為所有熱愛「音樂」的人更創佳績。

(中時 )