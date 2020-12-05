南投縣副縣長陳正昇（右二），欣賞竹藝作品。（廖志晃攝）

南投竹藝博覽會，5日在竹山鎮文化園區登場，包括人間國寶黃塗山及李榮烈的大師經典作品，還有林秀鳳、涂素英、劉興澤和黃昭祥等4位「竹編工藝」保存者的代表作，以及竹藝協會竹藝家精品，堪稱精銳盡出！

竹藝博覽會開幕儀式，由副縣長陳正昇主持，包括文化局長林榮森，縣議員蔡孟娥、吳瑞芳、游顥，竹山鎮長陳東睦及代表賴進益等人都到場參與。

竹山鎮以「竹」為名，不僅是全國竹子重要產地，轄區內竹海連山，構成優美景觀，吸引遊客到訪；竹山更是竹工藝發展重鎮，雖然竹製日用品遭受塑膠製品的衝擊，但轉向竹藝發展再提升，成果斐然。

陳正昇邀請全國民眾到竹山，參觀竹藝博覽會，探索竹藝文化之美，感受亮點小鎮濃厚的文化底蘊和人情味，品嘗竹筍大餐及好茶。

陳正昇表示，竹工藝隨著時代進步、昇華，未來如果結合亮點小鎮，推出文化小旅行，一定會更加豐富，縣府也會研議多與竹山鎮公所合作，讓竹文化及工藝在國際發光發熱。

文化局表示，今年竹藝博覽會在竹山文化園區舉辦，讓民眾看見在地文化產業整體的連結，並以「躍富足」為主題，凸顯竹工藝的產業鏈，與民生經濟的關連性，展期至12月13日。

(中時 )