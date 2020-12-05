上霧天氣晴朗，參賽選手沿海岸路起跑欣賞花蓮山海美景。（主辦單位提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣長徐榛蔚（左３）、市長魏嘉賢（右2）起跑熱身，跟選受致意。（主辦單位提供／王志偉花蓮傳真）

半程馬拉松成績優異選手。（主辦單位提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮太平洋縱谷馬拉松今天開跑，逾8000人參賽，創下歷年這項活動參賽人數紀錄，但受台鐵交通中斷影響，粗估仍有約1000人未到，大批跑者享受台灣最美賽道的山海美景。

比賽結果，「最狂消防員」蘇志濱以2小時40分20秒42奪下全馬男子組冠軍、曾有多次馬拉松賽事經驗且在近年來成績非常優異的方巧玲則以3小時11分40秒47成績，拿下全馬女子總排冠軍，兩人各獲得3萬元獎金。

這場賽事今天清晨6時30分起，在美崙田徑場旁的海岸路起跑，縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢、台南市議員謝龍介、新台灣人文教基金會董事長金溥聰、及台灣優靈克協會理事長吳志揚等人都到場鳴槍。

魏嘉賢説，太平洋縱谷馬拉松，不僅有羚羊、斑馬、柴犬與山豬的代表性吉祥物，就連完賽獎牌的設計也非常特別。今年受新冠疫情衝擊，未開放海外跑者報名，但報名訊息才剛發出，短時間就有8000人報名，創下太平洋縱谷馬拉松2013年推出來，參賽人數最高。不過受台鐵瑞芳至猴硐路段因坍方中斷影響，估有1000名選手無法參賽。

太平洋縱谷馬拉松全馬、半馬成績名次：

全馬42公里男子組：第一名蘇志濱、第二名陳永慶、第三名許松明、第四名謝孟盲、第五名林福勝。

全馬42公里女子組：第一名方巧玲、第二名劉素雅、第三名吳慧玲、第四名林美滿、第五名鐘苗銘。

半馬21公里男子組：第一名林秋杰、第二名陳信凱、第三名江文興、第四名王任輝、第五名陳明裕。

半馬21公里女子組：第一名楊喬筑、第二名許靜怡、第三名蘇淑琴、第四名陳晏萍、第五名陳知輿。

(中時 )