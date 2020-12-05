伸港鄉福安宮5日舉辦歲末送大爐儀式，由爐主村什股村將聖大爐送回福安宮，在地庄民集結各角頭宮廟隊伍隨香，熱鬧滾滾。（謝瓊雲攝）

伸港福安宮聖大爐，在隆重盛大的送大爐儀式隊伍中，由爐主村什股村送回福安宮。彰化新港十八庄送大爐活動，今年也正式登錄為彰化縣第7個民俗類無形文化資產。 （謝瓊雲攝）

伸港鄉福安宮5日舉辦歲末送大爐儀式，由爐主村什股村將聖大爐送回福安宮，在地庄民集結各角頭宮廟隊伍隨香，熱鬧滾滾。（謝瓊雲攝）

伸港鄉福安宮5日舉辦歲末送大爐儀式，由爐主村什股村將聖大爐送回福安宮，在地庄民集結各角頭宮廟隊伍隨香，熱鬧滾滾。彰化新港十八庄送大爐活動，今年也正式登錄為彰化縣第7個民俗類無形文化資產。

除了飯擔、三牲等豐盛祭品，隊伍中還有一連串陣頭、賽豬羊與收兵祭典，彰化縣長王惠美也親自到場參與並親自授證；代理鄉長黃文騰、伸港福安宮主委王萬賢、常委曾添進，與眾多信徒都在場見證。

王惠美說，彰化新港十八庄送大爐已延續80多年，不論陣頭、獻豬羊、擔飯擔與牲禮祭祀等，都看見庄民的團結、用心，展現高度文化認同，今年通過審議後，已於5月12日正式公告，並指定伸港福安宮管委會為保存團體。

伸港福安宮主祀湄州三媽，又稱新（伸）港媽，清朝時就有「德頤新埔十八庄」組織，並有「聖大爐輪值」、與五營信仰中「先鋒輪值」的爐主制度，相當獨特。

宮廟所在地舊稱「新港」，主要祭祀圈範圍演變至今，包含伸港鄉蚵寮、七嘉、全興、泉州、新港、大同、汴頭、泉厝、埤墘、溪底、什股、定興、海尾、曾家村，加上和美鎮湖內里等15個村里。

每年農曆八月，各村里長們輪流向媽祖擲筊，連續擲得最多聖筊數的村里，則可得（中）大爐，成為3年後的輪值爐主村；送大爐的日子則在每年冬至前，由福安宮主委及爐主村擲筊擇定，並提早在3個月前就開始準備豬公、羊公、安排陣頭人員、製作答謝金牌，感謝媽祖整年度庇祐。

文化局指出，伸港福安宮仍與現有15村庄建立良好互動關係，迎送大爐時更展現各庄頭在地生活文化特色，形成統合性高、又能有個別獨立的儀式表現，保有相當豐富且細微的儀式文化，展現出在地多元而重要的文化資產特色。本縣民俗類無形文資還包括24庄林祖姑天上聖母過爐、彰化南瑤媽笨港進香、社頭枋橋頭72庄迓媽祖、同安寮12庄請媽祖、花壇白沙坑迎花燈、鹿港魯班公宴等。

(中時 )