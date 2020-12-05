前兄弟象總教練「振總」陳瑞振日前獲得富邦悍將球團青睞，將出任富邦二軍首席教練，今（5）日他現身母校美和中學，參與「美和華興菁英傳承賽」，雖未出場比賽，仍盡了棒球隊校友的一分心力。

陳瑞振今年10月從大陸江蘇天馬隊卸下總教練職務返台後，受邀到家鄉嘉義縣擔任東石高中棒球隊打擊與守備教練，但沒多久又準備重返職棒圈。對此他表示，畢竟已離開中職好幾年，中間有幾年空窗期，所以感覺「有一點熟悉，又有一點陌生」，想仔細說又說不上來。

陳瑞振說，未來具體的工作內容還不清楚，但職棒隊最大的就是一軍總教練，最重要的是戰績，二軍首席教練就是對一軍教頭和戰績提供一些幫助。目前還沒接到富邦球團的開會通知，最遲應該是在1月初春訓會報到，到時教練團做任務分派，一切就會比較明朗。

至於東石青棒隊接下來將參加高中木棒聯賽，時間在12月至1月間，這項比賽對於球員升學相當重要，他也不會撒手不管，仍會幫忙球隊完成這項任務。

(中時 )