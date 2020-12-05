台中市太平區57歲蔡姓男子，5日清晨05時37分許，從住家大樓8樓墜樓，人趴臥在中庭花圃，當場無生命跡象，警衛聽見巨大「砰」一聲，上前查看，赫見1名男子動也不動，趕緊報警，蔡男無生命跡象宣告急救後不治，事發後警方調查發現，死者留有遺書，交代家人簡單處理後事，警方仍進一步釐清真正死亡原因。

台中市消防局指出，民眾報案太平某社區大樓，疑似有人輕生，1名中年男子趴臥在社區中庭花圃，消防救護人員到場時，男子已無生命跡象，其頭部重創及多處開放性骨折，送往太平國軍總醫院搶救仍宣告不治。

根據警方了解，蔡姓男子疑似罹患精神面疾病，有就醫服藥紀錄，近年來因失業，經濟壓力大，終日悶悶不樂，案發現場有留下遺書，無外力或現場破壞跡象，不排除輕生可能性，警方報請檢察官相驗後並釐清死亡原因。

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