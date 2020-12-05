牛肉麵冠軍店留1星負評 中正一分局長攜女登門道歉 店家仍喊告（資料照片）

日前替警察父親出頭，貼文怒嗆記者，後被爆出連拍4支交通警察大隊影片，引來督察室調查，中正一警分局分局長陳明志的女兒，4日又傳出在北市牛肉麵冠軍店留下一星負評，說店家「飄出鹹魚味」、「有夠不要臉」，引發老闆不滿強調要提告，對此陳明志表示，已帶女兒登門誠心道歉，真的希望老闆可以原諒。

陳的女兒9月底在網路評論該店，指它「東西難吃全是味精…」、「吃完嘴巴很乾」，又說店裡常常飄來鹹魚味，「有夠不要臉…」、「完全不想改善真是惡鄰居！」接著留下1星負評。

陳女貼文立刻引來廖姓老闆不滿，回覆表示「本店沒這項商品何來的鹹魚味？」、「你從來沒跟管委會反應過」、「本店廚房排煙符合環保規範」，最後強調相關言論已經截圖，一定會提告。

該店是台北牛肉麵冠軍獲獎店，市長柯文哲上月才前往力挺、吃麵，老闆表示前一陣子很忙，最近看新聞發現，當初惡言攻擊的女子，竟然就是分局長的女兒，他覺得很不被尊重，打算提告。

陳明志對此表示，他為此事已訓斥過女兒，日前也帶她到店家向老闆致歉，希望可以獲得原諒，但廖姓老闆則認為，陳女已經成年，應對自己行為負責，這不關分局長的事，他還是傾向要告。

陳的女兒4日也重新貼上給了5星的評論，並向老闆道歉，內容表示：「很抱歉先前在評論區留了不實指控的文章，影響到很多客人前來用餐的意願，造成老闆以及家人不舒服我很抱歉，對不起。」

「經過釐清後原先認為的「鹹魚味」是「炒蝦醬」造成的，老闆也有將排煙設備設置在合法位置，當初有遇到問題應該要先找老闆詢問，而不是直接到評論區直接責罵。」

「往後如餐點上有任何建議直接向老闆反應

像是份量不夠或是味道不合口味等

直接留言負面評論是不理智的舉動

這點我鄭重向牛肉麵店老闆道歉，對不起

並希望可以獲得原諒。」

(中時 )