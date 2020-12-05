日方公開呼籲核災區食品解禁，外界擔憂日本核食即將叩關來台，駐日代表謝長廷今天表示，「核食」不會開放，但科學鑑定沒有輻射的食品就應該開放。國民黨主席江啟臣今天表示，重點是要讓人民安心，如同蔡政府引用科學證據、國際標準談開放萊豬，但人民對開放以後的管理沒有信心，若沒有能力做好管理，就不要輕易開放進口。

萊豬進口議題尚未告一段落，外界擔憂日本核食即將叩關來台。國民黨主席江啟臣下午參加艋舺青山宮遶境慶典表示，日方關切核食進口解禁的問題，不是現在才講，從政府開始禁止日本核食進口以來就陸續關切，4年前國會議員赴日訪問時，幾乎都在談這個問題，因此這並不是新的問題。

江啟臣批評，開放萊豬進口也不是新的，但執政超過4年的蔡政府，處理這些舊問題，還是如此粗糙、草率、不負責任，關於日本核食是否開放進口，蔡政府應提早做好相關準備，提前和日本政府對談，讓人民能夠安心，而不是擔心，這也是執政黨最大責任。

駐日代表謝長廷今天說，政府的立場是人民的健康第一，因此「核食」不會開放，但科學鑑定沒有輻射的食品，就應該開放。對此，江啟臣說，類似的說法不是第一次，蔡政府先前就引用科學證據、國際標準等來開放萊豬，重點是人民對開放以後的管理沒有信心，呼籲政府若無能力做好管理，就不該輕易開放進口。

(中時 )