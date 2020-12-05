大陸重慶市一處煤礦場昨（4）日爆發一氧化碳超標事故，當時有20多名礦工受困於地底下，當地公安、消防等部門接獲報案後，立刻趕赴現場展開搜救，截至今日上午為止，已發現18人罹難，另外還救出1名倖存礦工，目前搜救行動仍持續進行中。

綜合陸媒報導，事發於永川區吊水洞煤礦場，當時正在執行地下井設備拆除作業，沒想到在傍晚5時許，突然發生一氧化碳超標情況，約有24名礦工都被困在井底下，由於礦場內的一氧化碳濃度仍非常高，大幅增加了救援難度，詳細事故發生原因仍有待進一步調查釐清。

吊水洞煤礦場始建於1975年，直到1998年的時候改制為私營企業，然而在2013年3月25日，卻發生了井下硫化氫中毒事故，造成了3人不幸喪命，2人受傷。吊水洞煤礦場其實在2個月前就已經關停，業主自行拆除井下設備時，突然爆發這場事故，傷亡人數恐會繼續增加。

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(中時新聞網)