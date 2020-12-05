林艾璇（大元）日前推出寫真集《數到3之後》並推出同名單曲，邀來到男友鼓鼓作詞作曲，並由入圍金鐘最佳男歌手的許書豪擔任製作人。她5日舉行寫真集簽書會，演唱新歌〈數到3之後〉，也是她離開女團「Popu Lady」後首度演出，好姐妹簡廷芮挺孕肚義氣站台，送上雞排和珍奶給大元，讓最近瘦身有成的大元笑喊「等等簽書會，我要邊簽邊喝」。

上個月剛滿31歲的大元推出性感寫真，最滿意紅色蕾絲內衣這一套，更要公司買下來送給她。她笑說拍的時候很害羞，為緩解緊張心情，當下還告訴自己「我在演戲，我做得到」，更將攝影師設想成男友，「不斷放電勾引他」。男友是否已看過寫真集？她說：「昨天他還問我怎麼沒拿到」。

好姐妹簡廷芮挺孕肚義氣站台大元寫真集簽書會，並送上珍奶為她打氣。（陳俊吉攝）

在寫真集中大秀性感，大元自曝私下「不修邊幅」，常穿大T恤當睡衣，「連『內在美』也穿很久、穿到很髒也無所謂」，自曝以前交過的男友都沒特別提醒，直到跟姐妹們聊天、加上拍寫真後，才開始慢慢重視，現在會搜尋性感、吸引人的睡衣。至今有嘗試過？她笑說「還沒，如果公司有留（衣服）給我的話，我會考慮一下」。

大元自從大方認愛鼓鼓後，也力邀他操刀新歌，「這首我想表達，從出道至今的心境轉變，所以想找跟我熟悉的人，不用我多說他就知道」，本來要由鼓鼓一條龍製作，但因為他前陣子忙準備演唱會，因此推薦許書豪製作「交給他可以很放心」。

大元《數到3之後》寫真集，自豪最滿意這套紅色蕾絲性感內衣裝。（藝和創藝提供）

大元近期忙寫真集宣傳，沒有特別規劃過聖誕節或跨年，宣傳期結束後，將進劇組拍新戲。她今年演出台語劇《羅雀高飛》頗受好評，至於新戲「不是偶像劇，和以前拍的類型不太一樣」，也認為自從拍完《羅雀》後，「好像有了演員的定位」，未來也不怕再挑戰台語劇「演《羅雀》背那麼多中藥食材，應該沒太大困難」。

大元搞笑秀出「NG版寫真」。（陳俊吉攝）

(中時 )