一個月22萬的生活費竟然還嫌不夠？一名醫師在臉書上發文怒控自己妻子的誇張事跡，不但每個月要上繳22萬的生活費供妻子使用，自己還要負擔每月11萬的房貸，工作時數每天超過12小時，一年只休過年7天，他如此努力工作賺錢，但妻子仍嫌棄生活費不夠，讓他氣得直呼考慮要離婚，結束這一場鬧劇。

原PO在臉書社團「靠北婚姻2.0」上發文大吐苦水，說明自己和妻子剛結婚時，每月給對方8萬元的生活費，但妻子似乎仍不滿足，「幾個月後說不夠用，漲到10萬，之後年年哭，年年要，年年鬧。」隨後生活費漲到每月22萬的天價。

不止如此，在婚前妻子要求買新房，但她卻嫌棄原PO上班附近的萬華區太吵且遊客多，便要求改買文山區，買房預算也硬生生多出了1千萬元。「房貸也變成月繳11萬1千多元。」經濟壓力大如山，讓他直呼妻子根本不懂得體諒，「結婚8年，妳有體諒過我嗎？」

原PO也坦言，自己已考慮走上離婚這條路，「感情被妳慢慢一點一點磨掉了，我已經考慮離婚了。」而貼文發出後不少網友也看不下去，「都已經這麼用心去照顧家庭了，還被嫌棄，福中不知福！」、「沒有雙向的體諒就無法建立真正的婚姻關係」、「讚成離，人在福中不知福，不懂珍惜不適合在一起。」

(中時新聞網)