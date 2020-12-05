生態旅遊夯，雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦的觀鳥馬拉松已經邁入第8年，雖然外國團隊因新冠疫情無法前來，但親子報名踴躍，參與隊伍規模不輸往年。（莊曜聰攝）

生態旅遊夯，雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦的觀鳥馬拉松已經邁入第8年，活動5日開跑，日前南市北門區「灰伯勞」現蹤，更是這次參賽隊伍關注焦點。（鳥友王素滿提供／莊曜聰台南傳真）

雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦的觀鳥馬拉松邁入第8年，今年受到新冠肺炎疫情影響，外國團隊無法來台，但有在台外籍鳥友組隊，加上親子隊增加，今年共有32隊齊聚一堂，選手各憑本事規畫路線，希望在指定的24小時內，能發現最多鳥種，且在比賽開始前幾日，還有鳥友在南市北門區一帶海岸發現「灰伯勞」鳥蹤，引發話題。

觀鳥馬拉松從2012年開始舉辦，結合體力、意志、策略等考驗，就像馬拉松長跑，從海邊到山上、白天到黑夜，橫跨台南、嘉義、雲林3縣市，搜尋鳥兒蹤跡，體驗自然生態的魅力。

根據統計，台灣擁有約657種鳥類，其中包含27種特有種、56種特有亞種，與鄰近韓國及日本比較，台灣鳥種密度更勝一籌，另外還有黑面琵鷺在內的珍貴鳥種及自然資源，是台灣推動生態觀光的重要亮點。

雲管處處長徐振能表示，歷年觀鳥馬拉松至少都會有6國以上的國際賞鳥人士來台參加，受到新冠疫情的影響，國際鳥友無法來台，但在台的國際鳥友發揮熱情，分別有南非、美國、加拿大、愛爾蘭的在台人士組成3隊參加，而29隊的國內隊伍中，親子隊就有7隊，還有大專院校在學生，年齡層降低，象徵生態保育觀念已逐漸落實。

另外日前鳥友在北門區海岸發現一隻「灰伯勞」，也是首次被攝影鏡頭記錄到，由於相當罕見，推測應該是「迷鳥」，引發關注，這次參賽隊伍中，不少人也是衝著這名嬌客而來。

(中時 )