翻轉選擇權！兄妹「收養」養父母 夫妻感性：沒血緣一樣是家人

「兒童福利聯盟 文教基金會」於80年12月成立，為一公益組織，成立以來致力於兒童福利推展，包括收出養服務、失蹤兒童協尋服務、棄兒保護服務、 托育諮詢服務等，以兒童謀取最佳福利的宗旨致力讓每個孩子都能獲得愛與關懷。

兒福聯盟於十年前引進收養月的概念，受到高雄少家法院的支持，合辦一場收養活動。不讓收養成為大人間的安排，透過舉辦收養月活動，讓孩子成為選擇的那方。

收養人黃爸爸黃媽媽一家四口重現收養月活動。黃媽媽表示透過收養月活動，能夠更肯定收養他們並非草率決定，而是經過謹慎的考慮。也讓孩子知道，儘管並無血緣關係，依舊是一家人。

在收養過程中，孩子曾經對她說過，認為自己十分幸運能被他們收養，並說到未來媽媽的健康由他來照顧，讓黃媽媽感動的認為人生變得更圓滿一點。

高雄少年及家事法院 鍾宗霖院長表示，如果爸爸媽媽的愛是春風，那我們的孩子就是風鈴。鼓勵爸媽收養並沒有那麼困難，只要內心充滿愛，我們就是一家人。

(中時新聞網)