台股在突破13000點之後，頭也不回的朝14000點奔去，到周五高點，已經能夠看到14149點。這種走勢，著實令不少人跌破眼鏡，特別是在11/30出現4000億的爆量長黑K之後，還能迅速的刷新歷史新高，更是讓許多技術分析派的投資人瞠目結舌。到底這一切神奇的走勢都是怎麼來的呢？

在一個半月前的專欄中，曾提醒投資人，當全市場都在看13000點的壓力時，卻鮮少有人發現台股12150點與12550點的支撐力道，才是真正精彩的地方；半個月前的專欄，再次提醒過各位，行情的方向、走勢已經十分明確，不甘心、不認同都是沒有意義的，因為「市場永遠是對的」，唯有接受現實，才是獲利的王道。確實，今年的行情，有太多技術面的不合理，但只要從另一個面向去思考，或許一切就沒那麼難以理解！

「錢能解決的事都是小事」，這句經典名言，相信對於許多人生閱歷豐富的人，是再認同不過的一句話。人生當中有太多東西是錢買不到的，因此只要錢能解決的問題，通常不會是太過嚴重的問題。

這個理論放到股市來也是不違和的，各位別忘了！2008年爆發雷曼兄弟風暴之後，美國於2009年3月起祭出第一波的QE政策，台股亦從4400點左右，彈升了將近一倍，次年1月來到波段高點8395點，這當中也出現了許多次高檔爆量長黑K，不是嗎？就在市場都在納悶，基本面完全沒有好轉，為何股市能夠這樣漲的時候，當時的金管會主委告訴我們，台股走的就是「無基之彈」。講到這裡，聰明的你應該理解了！任何的技術面因素、籌碼面因素、基本面因素，都難以阻擋資金狂潮所帶來的衝擊，錢，真的能夠解決一切的問題。

如果當時的QE 1就足以解決這麼多問題，那麼自今年3月疫情爆發以來，「無限QE」、「全球攜手寬鬆救市」，這空前充沛的資金，難道無法解決區區一個小小的爆量長黑K嗎？甚至可以這樣說，5月在11000點預設高點的人、6月認為台股不可能創歷史新高的人、7月到10月認為台股不可能突破13000點的人，現在恐怕都已經成為市場的肥料了！接下來，一定要切記一個重點，無須預測台股會漲到哪裡，或許未來它會達到的數字，將會遠遠超乎你的想像。

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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(中時新聞網)