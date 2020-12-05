孩子們拿著蔬果形狀的接力棒，奮力跑向終點。（黃婉婷攝）

桃園市第一屆市長盃創意蔬跑親子嘉年華5日熱鬧開場，運動場頓時被「蔬果人」擠爆，家長不但能帶著孩子參與親子接力賽，還能加入創意造型秀爭奇鬥艷，更有學生Cosplay動漫人物，為創意賽事增添多元性，現場也進駐社福、推行食農教育的攤販，邀集市民共同品蔬食做公益。

近日天氣陰雨綿綿，但賽事當天不僅陽光露臉，主舞台下還擠滿千名共襄盛舉的民眾，現場熱鬧非凡，主持人泡泡哥哥與香香姊姊挾帶高人氣，賣力炒熱現場氣氛，桃園市長鄭文燦也手拿權杖、披上國王披風，在眾人的歡呼聲中至跑道處對空鳴槍，為接下來的創意蔬跑賽事揭開序幕。

賽事共分3類，有適合一家四口報名的親子接力賽，也有讓個人發揮創意的蔬活造型秀與動漫Cosplay。接力賽中，不少爸媽身穿蔬菜運動背心，與孩子一同奔向終點線，展現家族團結默契；造型秀裡，學生們畫上特殊妝容，配合水果顏色費心穿搭，再戴上狀似葡萄、火龍果的帽飾，完成度破百。

現場也有許多學子Cosplay動漫人物，為創意賽事增添多元性。（黃婉婷攝）

本屆賽事由桃園市平鎮家長會長協會主辦，理事長王錦慧說，為將蔬食的健康概念與環保意識向下紮根，便集結各界之力，以寓教於樂的方式，讓孩子在玩樂中吸收減碳蔬食的理念，慈善攤位的義賣所得也將回饋給參與的校方和弱勢團體。

鄭文燦笑說，桃市實施「天天安心食材計畫」已久，高中與國中小的營養午餐中，必須有3天提供在地有機蔬菜、1天供應產銷履歷蔬菜，1天使用非基因改造豆類產品，推廣國產食材在地化政策，未來擬將桃園黑毛豬作為營養午餐食材，落實從農場到餐桌的食農教育。

不少爸媽身穿蔬菜運動裝，與孩子一同報名親子接力賽，展現家族團結默契。（黃婉婷攝）

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