建置臨停接送 新上國小交通更順暢

高市府交通局109年度共在32間學校完成家長臨停接送區的設置，讓各校家長接送孩童上放學期間更安全、便利，新上國小近期加設臨停接送區後，停車秩序明顯改善，車輛疏散速度也更加快速，對於解決大順路交通壅塞狀況有很大的幫助。

新上國小共有1700位學生，要出入學校也僅僅只有2個校門，原先沒有設置臨停接送區，上放學時會有數10部汽車在校門口擠成一團，準備接送小孩，有家長向校方訴苦，在接送小孩期間，遭到民眾檢舉，因為車輛停於紅線，被警方開單。

因此新上國小向交通局申請在校園周遭建置臨時接送區，除了讓家長可以安心停等接送小孩以外，也改善民眾以往併排的習慣，車輛有秩序地排隊接送，讓車流可以快速疏散，也避免學生為了上下車在危險的車陣中穿梭，建置臨時接送區讓親師生更方便也更安全。

新上國小家長李小姐表示，以往能接送的範圍較短，黃線區域又常遇到車輛久停，不得以只能讓小孩穿越車潮相當危險，現況學校左右側皆能臨停接送，接送動線順暢，並且安全許多。

交通局表示，學校上放學接送車輛短時間內有大量臨停的需求，為了有效紓緩停車需求，儘可能降低對主要道路車流影響，評估校園周邊具有合適空間後，在特定範圍設置家長接送區，今年度共有32所學校完成臨停接送區的設置。

(中時 )