桃園市大溪區木藝文化底蘊深厚，大溪木藝生態博物館2年前開始培養師資，將老師傅手藝轉化至教學現場，明年更推動5所木藝特色重點學校，分別為僑愛、南興與大溪國小，以及大溪國中和至善高中，打造專屬木作教室與特色教案，來場教育界與木業界的跨域合作。

傳承古早技藝為當今首要之急，在每所木育特色學校中，校方將教室變成木工基地，設置附有桌鉗跟插孔的木工桌，帶鋸機、線鋸機等基礎設備也一應俱全，教室內不時傳出削切鋸木的聲音，木藝師一面提點安全操作守則，一面示範木工具的使用方式，看得師生目瞪口呆、嘖嘖稱奇。

三和木藝師傅陳彥霖指出，由於孩子們幾乎沒有手作經驗，1堂45分鐘的木育課程中，必須從基礎開始教起，無法講述難度較高的技巧，現職教師也須在一旁聽課，為日後教課打好基礎，木博館也貼心將基礎操作分成不同教案，藉由分批執行，增加師生對課程的吸收度。

木博館指出，館方正以大溪為核心，將教學資源擴散至桃園各區，並將累積6年的木藝主題學習資源，全數公開至官網，點點手指就能找到木藝學習據點與合作師資，讓民眾線上就能遊大溪識木藝，一舉數得。

木博館自2018年執行「桃園木藝推廣扎根計畫」，集結大溪的木藝文化資源與資深義師，手把手培養出新一代的種子教師，相關木藝研習已觸及桃園12區、52所學校，共169位教師參加研習課程，並有3488人次的學生參與課程。

(中時 )