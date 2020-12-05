大陸四川有一名20歲的藏族小鮮肉，因為一段7秒影片被瘋傳，照片也被分享到日韓，掀起轟動，也讓他意外成為家鄉之光，升格四川理塘旅遊形象大使，一舉一動都受到關注；近日當地馬術協會會長特別決定，把一匹曾在比賽獲獎名為青龍的賽馬送給丁真，他收下青龍時的表情再度萌翻萬千少女。

不久前大陸一名攝影師把一段7秒影片分享到抖音，畫面中兩名藏族男孩騎著馬在沙漠奔騰，瞬間造成1.3億觀看次數，而「藏族康巴漢子有多帥？」也變成熱搜；丁真騎著白馬在藍天白雲下露出一抹野性又純真的笑容，直接擄獲大家的心，不僅他成為網路紅人，連他的家鄉四川理塘的搜索次數也暴增，丁真馬上被邀請成為四川理塘旅遊形象大使，完全是家鄉之光。

近日當地馬術協會會長特別決定，把一匹曾在比賽獲獎名為青龍的賽馬送給丁真，他收下青龍時的表情再度萌翻萬千少女。(圖/ 摘自微博)

儘管丁真爆紅有網友認為是陰謀論，或是背後有專業行銷團隊操作，但不可否認的是，大多數人都被丁真來自草原單純的性格，和野性帥氣的外表吸引，更傳出有遊客想專程到理塘見他本人。

而爆紅的影片中丁真提到朋友都叫他賽馬王子，他的夢想也是當一名賽馬王子，沒想到四川理塘馬術協會會長就直接送上一匹得過獎的賽馬青龍給他，收禮物時難掩興奮的樣子，更靦腆地鞠躬道謝，禮貌又純真的反應讓網友又心動了。

(中時新聞網)