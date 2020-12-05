知名Youtuber胡椒去年在IG貼出與范姓女友合照認愛後，被網友轉貼至社群網站Dcard熱烈討論。（翻攝自Dcard）

苗栗縣林姓女子在留言區B223層樓留言「新竹公車威秀」批評范女，被依公然侮辱罪判罰5000元，緩刑2年，目前留言已被刪除。（翻攝自Dcard）

知名Youtuber胡椒去年在IG貼出與范姓女友合照認愛後，被網友轉貼至社群網站Dcard熱烈討論，苗栗縣林姓女子卻在下方留言「新竹公車威秀」批評范女，范女憤而向新北警方報案，案經苗栗地檢署偵查起訴，苗栗地院審理，林女被依公然侮辱罪判罰5000元，緩刑2年。

胡椒為知名百萬Youtuber團體「狠愛演」的成員（團體已解散），戀情備受關注，去年他在IG貼出與范姓女友合照認愛，貼文被網友轉發至Dcard心情版討論，不料網友開始起底范女，苗栗縣林姓女子在留言區B223層樓辱罵范女「新竹公車威秀」，范女憤而向新北市警局新店分局報案。

案經苗栗地檢署偵辦，林女雖坦承留言，卻辯稱「公車」的意思就只是公車，不過林女與范女互不認識，檢察官認為林女在留言區以范女曾在華納威秀工作的背景，在不特定人均可共見共聞之留言處，留言「新竹公車威秀」等語，暗示范女性關係複雜，涉公然侮辱，足以貶損范女的社會評價，提起公訴。

苗栗地方法院審理，法官認為「新竹公車威秀」等文字，其中「公車」一語，依社會一般人對於語言使用的認知，隱含指涉他人私生活複雜，具有輕蔑、鄙視及使人難堪的意涵，足以貶損告訴人之人格及社會評價，且留言區為不特定人或多數人得以共見共聞，言語辱罵足以連結並特定為告訴人，林女確實犯刑法公然侮辱罪。

林女大學畢業從事業務助理工作，月薪約3萬元，法官念及林女無前科，犯後坦承犯行，曾試行調解，且范女於法院審理中表示願意給林女一次自新機會，審酌依公然侮辱罪判罰林女5000元，如易服勞役，以1000元折算1日，緩刑2年。全案可上訴。

(中時 )