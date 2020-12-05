果貿新村公園內的樹木有近10棵遭到「腰斬」砍除，遺留下來的樹木也被隨意修剪，整棵樹木光溜溜僅存2、3枝樹枝。（洪浩軒攝）

果貿新村公園內的樹木有近10棵遭到「腰斬」砍除，遺留下來的樹木也被隨意修剪，整棵樹木光溜溜僅存2、3枝樹枝。（洪浩軒攝）

果貿新村公園內的樹木有近10棵遭到「腰斬」砍除，遺留下來的樹木也被隨意修剪，整棵樹木光溜溜僅存2、3枝樹枝。（洪浩軒攝）

果貿新村公園內的樹木有近10棵遭到「腰斬」砍除，遺留下來的樹木也被隨意修剪，整棵樹木光溜溜僅存2、3枝樹枝，剪下的樹枝在路旁堆積成山。（洪浩軒攝）

高雄左營果貿社區是當地著名景點，純樸蜂窩式的眷村場景充滿懷舊感，被喻為是高雄小香港，是許多遊客到高雄必經的打卡點，但近日社區內的樹木卻遭到「腰斬」，引發高雄護樹團體撻伐，他們希望政府可以跳出來解決，避免無辜的樹木再受到傷害。

日前高雄愛樹人執行長莊傑任接獲民眾陳情，稱果貿新村公園內的樹木有近10棵遭到「腰斬」砍除，遺留下來的樹木也被隨意修剪，整棵樹木光溜溜僅存2、3枝樹枝，甚至還爆料指出，半夜有人派車來偷砍桃花心木，不排除是要做非法買賣。

追查後發現，授意砍樹的主事者是果貿社區管委會，他們向社區內的居民解釋，因為公園內的黑板樹不好，且會引發病蟲害，要先將其砍除，未來再種植其他樹木替代，莊傑任到場勘察後，相當痛心，但又無能為力，因為這屬於私人場域，他們無法介入太多。

在社區內擺攤的民眾表示，當初有得知要修剪樹木的消息，但不知道會修成這樣，有點太過頭了，撇除直接把樹木腰斬，將留下的樹木剪到剩下2根毛，不懂意義何在，不僅不好看，夏天高雄天氣炎熱，少了這些樹木遮蔭，對他們來說影響甚大。

莊傑任向政府呼籲，高雄有許多開放性空間，但他卻屬於私人領地，就像果貿新村公園，為了防止樹木遭到破壞，政府應該跳出來訂定法規，納管這些樹木，修剪、砍樹、移樹等都必須符合相關規範，若惡意破壞要有懲處機制，這在國外都已行之有年，希望高市府盡快找出防範機制，避免再讓果貿新村公園的樹木慘案再度發生。

(中時 )