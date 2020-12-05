位於桃園市中壢區民族路六段與高鐵南路六段交界的行人穿越線，被民眾反應動線設計出問題，斑馬線竟被槽化島腰斬，但礙於禁止跨越槽化島的規定，行人只好繞過「路障」繼續通行，地方居民期市府交通局能盡快改善，以維護行人安全。

該路口為通往中壢、新屋的主要幹道，上下班時間車流量大，車輛轉彎頻繁，不熟路況的民眾時常不慎發生事故，據中壢警方統計，截至5日已發生4起事故，多為汽車不慎擦撞。

市議員彭俊豪指出，他日前接獲民眾陳情，對方感嘆10月搬來中壢時，原想從民族路右轉進高鐵南路，欲切入內側道時，卻發現有行人從槽化島步行下來，讓他失神撞上路旁的電線桿，造成些微車損，定睛一看才發現槽化島竟設置在斑馬線上，讓人相當不解，質疑為何當初會如此設計。

彭俊豪質疑，依照現行法規，行人不得跨越槽化島，僅能以繞道的方式通行，也就是說民眾若想穿越馬路，必須先行繞過障礙物，才能成功抵達對向，對長者與身障人士來說相當不便，且行人走出斑馬線外的舉動，無疑是增添通行的危險性。

市府交通局交通工程科長劉廣堂坦言，該處設計確實不良，但槽化島有導引右轉車流與防撞的功能，加上紅綠燈桿須設置在槽化島上，因此不考慮將其拆除，改以調整標線位置的方式，解決民眾駕車及通行上的不便，預計下周會派員至當地現勘，尋找適切地點畫設斑馬線。

(中時 )