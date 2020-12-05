配合鐵路地下化工程，貫穿南北高雄交通要道的中博高架橋將於明年拆除，相關單位預計將於明年1月上旬辦理地方說明會，隨後開始執行拆除作業。（洪浩軒攝）

配合鐵路地下化工程，民族陸橋機車道近期拆除完成並且已經通車，而下一個工程則是拆除貫穿南北高雄交通要道的中博高架橋，高市府交通局目前積極與交通部鐵道局協調施工交通維持計畫，預計將於明年1月上旬辦理地方說明會，隨後開始執行拆除作業。

中博高架橋於2003年完工通車，銜接博愛路與中山路，是橫跨南北高雄的交通要道，但為了配合站區鐵路地下化工程，即將在明年功成身退、走入歷史，未來中博高架橋將由站區兩側的站西路與站東路取代，相信陸橋拆除後，對沿線商家會有相當大的助益。

交通部鐵道局南部工程處指出，原先擬定邊拆邊通車的方案，拆除過程中仍開放4線道讓民眾通行，但工期長達半年時間，市府希望可以縮短工期，因此目前研擬2套方案，其一是在春節連假日以繼夜24小時動工，僅需7個工作天，另外則是在228連假實施拆除作業，目前正與市府持續研議，將會擇優選擇對市民造成最低困擾的方案進行施工，減輕對民眾生活的不便。

交通局表示，中博高架橋拆除後將同時開通站西道路供雙向通行，且接續進行站區開發工程，並將願景館遷回原址，高市府預計在明年元月上旬與鐵道局南工處共同舉辦社區施工說明會，向市民解說施工細節、施工日期及相關交通疏導措施。

(中時 )