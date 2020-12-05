你今天閱讀了嗎？ 高雄市立圖書館．戴資穎陪你一同閱讀 借閱動起來．抽獎活動 還沒參加！？ｏｈ！ｎｏ！ 即日起至12月31日止 讓高市圖與戴資穎散發健康陽光活潑的能量， 陪你一同閱讀，提升內在的知性吧！ 活動資訊： https://tinyurl.com/y5voofnu

羽球「世界球后」戴資穎擔任高雄市秋冬旅遊大使獲得好評，今天又推出在高雄市立圖書館拍攝的系列照片，並挑選兩本書獻上「說書處女秀」。其中小戴介紹《一起狗日子》時，還被讀者發現：「小戴說到狗狗的書眼神發亮～有點萌！」果真是愛狗一族！

高雄市立圖書館代理館長林奕成談到這次和戴資穎合作的契機，來自10月戴資穎擔任高雄市秋冬旅遊大使，系列照片中有好幾張在總館前拍的照片，圖書館同仁看了紛紛腦洞大開，想知道戴資穎如果到圖書館會借什麼書？後來就把腦筋動到了規畫中的年終加碼借閱活動上，讓民眾借書就有機會抽中小戴周邊商品。

為高市圖獻出線上說書處女秀的戴資穎，透漏了閱讀的獨門心法，例如在練球或比賽的過程中如果遇到瓶頸與挫折，閱讀就是其中一個很好的抒壓方式，並且推薦了《失落的一角》和《一起狗日子》這2本書。

只是在介紹到借書有機會抽到自己的代言或周邊禮品時，小戴卻笑場了，一問之下原來是「因為感覺很害羞」。小戴在圖書總館拍攝當天還抽空拿出手機自拍，打趣的說：「以前都來去匆匆，沒時間在圖書館多停留，當然要趁這時候多拍一點！」

高雄市立圖書館「借閱動起來，戴資穎陪你一同閱讀」年終借閱加碼活動，邀請大家跟著高雄市秋冬旅遊大使戴資穎，一起在高市圖借閱動起來，透過借書閱讀溫暖療癒大家的心。即日起至31日，到高市圖總館或各分館，只要一次借閱10本書，就能獲得一次抽獎機會，讓大家不僅帶走知識，也有機會帶走豐富的獎項，最大獎還有機會將戴資穎代言的健身魔鏡帶回家！

(中時 )