韓式火鍋299吃到飽！韓式年糕、多樣熟食一次享受！

韓式料理除了泡菜，不可或缺就是著名的年糕。youtuber yan爸樂活老爹，多以各式吃到飽與夾娃娃影片備受觀眾熱愛。這次造訪來自韓國的dookki，在韓國當地目前已開設超過200多間分店「兩餐」，其中美味的食材讓大家看得口水直流。

吃到飽餐廳 兩餐內含韓國代表性的年糕、甜不辣以及獨特炸物與泡麵等，利用韓國獨特性的醬料，使各種食材賦予不一樣的美味。吃完可將剩餘醬汁做為炒飯基底，做出「第二餐」。

yan爸示範多種道地美食，細麵條年糕、紫米年糕等，也嘗試韓國甜不辣，表示口感就像是魚板豆皮，搭配自身調配的醬料，試吃多款炸物，十分推薦加購起司，讓口感更有層次。並表示在這個很冷的冬天吃，真的很爽快。

眾多熱愛韓式料理的網友也紛紛表示，「好豐盛啊 ，看到肚子餓了」、「看完流口水~~」、「好讚，突然覺得熱量好高啊」，也有網友熱心提醒，醬是放進去煮的，並非直接食用，小心拉肚子。

(中時新聞網)