全球電子紙領導廠商E Ink元太科技4日宣佈，與軟性及非玻璃的電子紙顯示器設計及製造商Plastic Logic合作發表全球首款採用E Ink先進彩色電子紙(Advanced Color ePaper，ACeP)技術的軟性全彩電子紙。

Plastic Logic領先的有機薄膜電晶體(Organic Thin Film Transistor，OTFT) 背板技術具備高解析度、輕薄、以及超低耗電的特性。與常規玻璃基板TFT背板相比，OTFT背板具備更好的堅固與輕薄的特性，因而適用於穿戴式裝置應用。

E Ink ACeP是全反射式的彩色電子紙顯示技術，透過帶色的粒子，實現全彩顯示效果，無需使用彩色濾光片(Color filter array，CFA)。目前E Ink ACeP顯示技術已導入於電子廣告看板應用。

E Ink元太科技董事長李政昊指出，相較於傳統非晶矽薄膜電晶體（Amorphous Silicon Thin Film Transistors，a-Si TFT）與塑膠基板相比，透過Plastic Logic的先進OTFT背板技術，將提升電子紙顯示器的堅固性，藉此讓全彩電子紙顯示器可適用於穿戴式裝置的應用。

Plastic Logic執行長Tim Burne表示， Plastic Logic的軟性、非玻璃基板的顯示器是穿戴式技術開工程師的完美工具，因其具備輕薄的特性，讓顯示介面可與穿戴式裝置整合，如智慧首飾、智慧服飾。

此外，全新的IridisTM軟性彩色顯示器可讓客戶更快速的將新的彩色應用導入市場，並具備更好的成本效益，相關的開發評估套件將於2020年末上市，讓工程師可將IridisTM軟性彩色顯示器的應用導入於市場。

隨著穿戴式裝置市場日益多樣化的發展，預計至2026年，市場規模將發展達超過1,500億美元。

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(中時新聞網)