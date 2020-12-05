桃園市龍潭區親子休憩空間資源缺乏，但龍潭社福館遲至2023年才會完工，不少家長嘆工程進度牛步，親子需求難以被照顧。經各方協調後，龍潭區公所預計在公所3樓打造親子坊，提供攜童前往洽公的民眾，1處安全舒適的休憩空間。

龍潭親子建設推廣聯盟理事長黃琬瑄表示，龍潭目前僅有圖書館與婦幼館提供兒童繪本共讀活動，里民活動中心也多半為銀髮族的主場，地方媽媽僅能至公園舉辦走讀、共遊活動，但亟需可遮風避雨的親子館，替孩子提供舒適安全的玩樂場所。

黃琬瑄解釋，親子館的對象為6歲以下幼兒，公部門在內部規畫上，除能提供豐富遊具，還能舉辦唱跳韻律、教育等活動，讓市民享有優質且免費的社福資源，倘若親子館建設完畢，無疑是地方居民的一大福音。

市議員徐玉樹指出，共融公園、親子館等設施，對親子關係、兒童成長幫助極大，放眼桃園各行政區，僅有龍潭未設親子館，雖已爭取到龍華路526巷29號的土地施作社福館，未來將有空間能作親子館使用，但工程進度尚未明朗，便商請公所釋出閒置空間，作為臨時親子館用。

龍潭區公所指出，親子坊已於11月上旬開工，年底竣工、驗收後，預計明年初就可啟用，屆時將可供洽公民眾帶6歲以下幼兒前來休憩。另外，龍潭社福館則已完成初步設計，目前已進入招標籌備作業，將盡快協調工程與工期，提供市民完整的親子設施。

(中時 )