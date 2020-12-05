新北市板橋區公所今（5日）於板橋花市舉辦「2020板橋花市耶誕同樂會」活動。（板橋區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市板橋區公所今（5日）於板橋花市舉辦「2020板橋花市耶誕同樂會」活動。（板橋區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市板橋區公所今（5日）於板橋花市舉辦「2020板橋花市耶誕同樂會」活動。（板橋區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市板橋區公所今（5日）於板橋花市舉辦「2020板橋花市耶誕同樂會」活動，現場安排有苔球DIY教學活動、捐發票愛心做公益、逛花市集章拿好禮、街頭藝人表演秀等各項精彩活動，吸引不少民眾到場同樂，提前歡度耶誕節。

農業局表示，板橋花市是新北市政府所輔導的公有花市，也是新北市大型的花卉市場之一，也讓更多人認識板橋花市，為愛花、賞花民眾提供了一個休閒好去處。

板橋區長范姜坤火表示，活動現場除了可以體驗超熱門的日式苔球製作，讓民眾親手感受植物的生命力；另於「新北市板橋區公所」及「新北市板橋花市」粉絲團按讚可參加集章活動A好康，以及捐發票換手工餅乾等好禮放送，歡迎大家一起來同樂。

板橋區公所表示，活動現場安排一連串舞蹈、魔術表演及集章活動發放好康禮，民眾反映非常熱烈，花市業者更是個個業績長紅；另結合新北市歡樂耶誕城，將花市展示區佈置成一座繽紛應景的耶誕花園，可愛的麋鹿、雪人造景穿梭花園裡，夜間也會點亮耶誕裝置，歡迎闔家大小一同來到現場感受溫馨的節慶氣氛。

(中時 )