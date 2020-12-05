新冠肺炎疫情使得場館經營面臨極大挑戰，因台灣疫情控制得宜使得國旅復甦，故宮南院參觀人次在5日突破百萬，延續去年熱潮。來自台中的謝先生成為幸運觀眾，獲得多樣好禮。

故宮南院致力提升館內外可看性，今年更規畫人氣國寶翠玉白菜及白瓷嬰兒枕、清明上河圖等明星展件在南院過新年，皇帝的多寶格、青銅饗宴、呼畢勒罕-清代活佛文物等特展，及戶外美術館等都招來不少人氣。

故宮南院開館5周年前夕，首度到南院的謝先生，購票成為故宮南院今年第100萬名入館的幸運觀眾，當場獲贈愛台灣博物館卡2張，可享1年內無限次參觀故宮南、北兩院以及國內8家核心博物館18個園區，並享有20個合作場館門票優惠，還獲得限量犧尊造型跳跳馬1隻。

院方表，入園人數最高峰是6月夏至日環食觀測及7月無人機與水上舞者人機互動演出，加上園區裡新設兒童最愛的紅魔毯大型溜滑梯、飛白泉戲水池及白螺沙灣沙坑等設施，吸引不少家長帶小朋友前來。

故宮南院指出，為了便利民眾來南院的交通，除提供高鐵嘉義站至南院免費接駁車、園區停車改採計次收費之外，12月25日起台鐵嘉義站至高鐵嘉義站的BRT公車將增設故宮南院與嘉義市文化中心（檜意森活村）兩站。

(中時 )