副總統賴清德（中）5日到東石富安宮參拜。（張亦惠攝）

賴清德訪嘉，第一站先到東石過溝國中為50年校慶祝賀、參加錦祿廣場剪綵，並頒發22位傑出校友獎，賴清德說，過溝國中人才輩出，包括紙風車執行長李永豐等都是來自過溝，下一個50年繼續為台灣作育英才。隨後到東石鄉富安宮參拜。

過溝國中設立於1969年，初期暫借過溝國小授課，開闢新校園時，所有土礫砂石都是由師生共同整理清運，第一屆畢業生－友友建設集團董事長張永義正是第一屆畢業生，後來張家三兄弟事業有成，取雙親之名成立「錦祿文教基金會」嘉惠更多學子，今年則捐贈錦祿廣場。

賴清德致詞時祝賀過溝國中生日快樂，並表揚22位傑出校友遍佈醫界、學、法、商、農界等，為社會培育了很多優秀人才，下個50年再繼續作育英才。

參加完校慶後，賴清德轉到東石富安宮參拜，民眾見副總統來夾到歡迎，賴清德與眾人搏感情之際也不忘轉述小英總統的話，提醒大家防疫如同棒球賽，不到結局不能鬆懈。

富安宮位於嘉義縣東石鄉副瀨村，是台灣少見有供奉日本警察為神明的寺廟，以恭奉義愛公森川清治郎聞名。賴清德說，今天會到富安宮是他早就聽聞副瀨村富安宮的神明中有一尊義愛公，俗稱日本王爺，一定要來參拜，祈求五府千歲及眾神明保佑台灣風調雨順、國泰民安。

(中時 )