媒體報導，國民黨主席江啟臣日前在秋鬥遊行時，要求和蔡英文總統辯論萊豬，前總統馬英九則建議江加碼喊「不辯論、就下台」。對此，馬英九今天表示，他沒有建議這件事，認為蔡英文不必擔心辯論，非常支持江啟臣邀請蔡總統辯論。

艋舺青山宮下午聖誕繞境慶典活動，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、國民黨立委蔣萬安、台北市議員應曉薇、吳志剛、郭昭巖等人都到場參加。

被問到是否在秋鬥遊行現場，當場提點江啟臣加碼喊「不辯論、就下台」，馬英九受訪時說，不是他建議江啟臣喊出，若蔡總統不願接受辯論就下台，但他認為蔡總統不必擔心辯論，把話說清楚就可以了，所以非常支持江啟臣邀請蔡總統辯論。

媒體詢問，蔣萬安今天也出席活動，若未來蔣萬安角逐台北市長，會幫蔣萬安打多少分數，馬英九「呵呵呵」笑出，僅說「這太早了一點吧！」

談及邀請蔡英文辯論萊豬，江啟臣說，辯論已經提了很久，從8月28日蔡英文一紙行政命令宣布開放萊豬後，國民黨就要求蔡英文到國會做國情報告與說明，若不想做，就應該和在野黨主席辯論，讓人民清楚了解蔡英文如何做決定，又如何影響台灣的未來。

(中時 )