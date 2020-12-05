海關緝毒犬回娘家 寄養家庭見狗熱情迎接 溫暖眾人

Gavin執勤1年已有18次查獲毒品成效，牠開心與寄養家庭相見歡。（陳淑娥攝）

3歲Gavin執勤1年已有18次查獲毒品成效，一見到寄養家庭成員立刻飛撲而來。（陳淑娥攝）

關務署副署長陳依財感謝寄養家庭、協助訓練廠商的辛勞及協助。（陳淑娥攝）

海關第一隻母種犬，所生的仔代超過10隻成為緝毒犬，現在高齡14歲，在認養人陪同下開心回娘家。（陳淑娥攝）

海關攔毒於關口，緝毒犬扮演功不可沒的角色，而寄養家庭是協助狗兒社會化的重要環節，關務署5日舉辦回娘家活動吸引上百人同歡。其中，年僅3歲Gavin去年底上線執勤，至今已有18次查獲毒品戰績，一見到寄養家庭成員，立刻飛撲而來，讓溫小姐開心直呼「Gavin小時候很酷，現在好熱情啊！」

關務署5日舉辦緝毒犬寄養家庭聯誼活動，邀請寄養家庭、社會化志工及除役犬認養家庭，回到海關緝毒犬培訓中心相聚。關務署副署長陳依財感謝寄養家庭與協助訓練廠商1年來的辛勞及協助，並代表致贈感謝狀與紀念品。

今年3歲的Gavin去年底結訓上線執勤，至今已有18次查獲毒品戰績，是海關新一代緝毒犬明星。溫小姐好久不見Gavin，看見牠飛撲而來十分興奮，她分享寄養點滴說，「Gavin有一次半夜從寄養籠溜出家中，將飼料袋咬破，吃buffet（自助餐）吃到飽啦！」此話令現場來賓一陣哄堂大笑。

另外，今年1至11月止，海關緝毒犬協助查獲毒品共158件、重量約120公斤，其中Webb就包辦 26件、重量40公斤，榮獲年度查緝王，也與寄養家庭相見歡。而海關第一隻母種犬，2008年從澳洲來台，所生的仔代超過10隻成為海關緝毒犬，現在高齡14歲，也在認養人陪同下開心回娘家。

關務署表示，海關緝毒犬培訓中心是全國唯一結合犬隻育種、發展至訓練的執勤犬訓練中心，迄今已提供140隻犬隻給各政府用犬機關自行訓練為檢疫犬、偵爆犬及搜救犬等執勤犬。海關竭誠歡迎喜歡毛小孩民眾加入寄養或認養家庭行列，也期盼中部地區企業提供場地給訓練中心成犬進行訓練，以強化犬隻多元環境訓練成效。

今日聯誼活動邀請國內各用犬機關一起共襄盛舉，包括憲兵指揮部、海岸巡防署及各縣市政府消防局等，場面盛大熱鬧。

(中時 )