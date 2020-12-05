南華大學應用社會系教授周平在臉書發文揭露，有國際生遭校方及公司經理威脅血汗超時打工，如不服從甚至不得畢業，對此則有南部大學教師向本報透露，周平所指的就是南華大學，超過10名越南專班學生在阿里山賓館違法工作，這批學生幾乎不具中文能力，擔心失去就學機會，又得賺取生活費，只能委身受迫。

周平在臉書提到，關於國際生在學校安排下派車到企業打黑工，工作時數依規定不得超過20小時，卻有學生11人做了兩倍的時數。當國際學生不堪血汗勞動而想辭職時，公司經理威脅他們說已經跟學校簽約了，你們必須繼續做下去。該公司經理同時通報校方。

周平表示，為此校方國際長還特別在導師上課時間來到班上，訓斥學生不知惜福。甚至暗示(威脅)若不繼續工作，無法畢業。

周平稱，因為超時工作，正常課業根本無法出席，導師困擾不已，向各級主管陳情，卻無人理會。整個學期上課出席狀況嚴重異常。

周平並指出，這些學生所讀的系有實習必修課，校方和公司聯手要求，這些學生不得安排其他單位實習，必須留在現職。這是如果公諸於世，是否是繼康寧之後，又一醜聞？

周平在發文之後，再發布一則影片提到，有學校為了要招收境外生，把國際處改為國際學院，這好像是一個教學單位，確實招到了學生，但名義上卻是行政單位，根本沒有開課的能力，這是欺騙的行為，很多學校存在這起歪風，教育部卻包庇縱容，像是之前爆出康寧大學跟企業仲介合作，讓斯里蘭卡學生來台打黑工，教育部才三令五聲全面徹查，這種事情不應該存在。

周平更在影片中提到，日月潭風景區的行館有不少境外生打工。

南部一名大學教師在看到周平發文後，主動與本報聯繫並指出，周平所指的就是南華大學，校方對內、對外雖聲稱不是跟仲介合作，沒有跟廠商收錢，但校內師生都知道，越南專班學生11名學生就是在阿里山賓館超時打黑工，這些學生中文能力幾近於無，來台灣念書，又得賺取生活費，根本沒辦法到學校上課，新南向招進來的學生，都是被強迫去打工，曠課率很高。

該名教師也提到，南華大學國際處為了衝境外生人數，選擇配合民進黨政府的新南向政策，教育部之所以執行這項政令，也是配合蔡政府中斷陸生來台，讓學校招收東南亞（緬甸、越南等）與蒙古等經濟條件不好地區的學生，「講白了新南向就是要與大陸對抗」。

該名教師並提到，新南向學生的中英文能力不佳，在學校與台生一同混班上課，對本國師生來說是苦不堪言，另外還有經濟能力不好，生活水平也與台灣不同，校內外偷竊、宿舍內爆發學生打架等爭執事件更是頻傳，「大學東南亞化真的是學生、家長、老師想要的嗎？」

「校園的國際化不等於東南亞化」，該名教師更說，教育部配合政府施行新南向政策，「教育部說的一定就是對的嗎？」南華大學新到任的國際及兩岸學院院長賴淑玲，為了衝業績，努力達成教育部要求的國際學生數字，卻失去教育真正的意義，招來的學生都是為了打工，而不是接受教育，「很莫名其妙，這是什麼奇怪的政策！」

南華大學校長林聰明則回應，這起案例已經在前天「完全停止了」，而外籍生每周可以在校外打工20個小時，校方也掌握越南專班學生確實在阿里山賓館實習，也有加班的情況，因涉及違反規定，已終止該專班學生在校外打工。

(中時新聞網)