有感於偏鄉藝術教育相當匱乏，為讓美學從小扎根，台中惠中扶輪社創社秘書呂淇芸特別選定家鄉新社區、從母校大南國小出發，每周免費教導孩子們繪畫，她並發起「美學、夏卡爾」偏鄉美術教育孵育工程，盼讓藝術教育從點開始、逐漸向外擴展至其他地區。

提到「美學、夏卡爾」偏鄉美術教育孵育工程的發想緣起，呂淇芸說，她2年前因籌辦扶輪社，錯過了在母親生前最後陪伴的時光，心中感到很遺憾、傷感，決定回到故鄉，以回饋家鄉的方式懷念媽媽，意外發現自己的母校大南國小竟連美術專任教師都沒有，便開始結合藝廊、開始推動「美學、夏卡爾」孵育工程。

推動偏鄉美術教育長達1年半，呂淇芸看到許多孩子的成長，心中滿滿成就感，她說，有姊姊去年開始學習畫畫，今年又帶著剛入學的弟弟來學習；美育對孩子一生影響甚鉅，會以「夏卡爾」為名，主因夏卡爾的創作都充滿愛與希望、夢想，盼透過美學培養帶領孩子們感受社會的愛，此美學培養工作為長期志業。

目前大南國小的美學教育為每周1堂課、針對小一至小四學童開放，呂淇芸說，她日前與他人分享此孵育工程時，獲得相當迴響，目前已有其他扶輪社友認養同樣位於新社的協成國小，未來希望透過扶輪社的力量，讓全台1118所偏鄉學校的孩子都能從小接受藝術教育。

曾經擔任外交部發言人、駐法特使呂慶龍這次受邀擔任偏鄉美術孵育工程榮譽顧問，他5日受邀在畫廊舉辦講座、暢談法國生活美學，呂慶龍說，法國的美學教育是由國家大力推動，並在民間蓬勃發展；推動美學教育就跟外交工作一樣，必須要長期規畫。

(中時 )