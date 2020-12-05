八煙野溪溫泉5旬婦人泡湯遭溪水沖走 警消緊急救援中 17:572020/12/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市消防局獲報派遣1大隊1中隊5分隊共36人前往搶救，目前已於下游架設攔截繩索。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 八煙野溪溫泉5旬婦人泡湯遭溪水沖走 警消緊急救援中 訂閱影音： 中時新聞網 新北市消防局獲報派遣1大隊1中隊5分隊共36人前往搶救，目前已於下游架設攔截繩索。（翻攝） 年約50多歲婦人今（5日）下午4時許與2名友人前往新北市金山區八煙野溪溫泉泡湯，婦人不慎被溪水沖走，新北市消防局獲報派遣1大隊1中隊5分隊共36人前往搶救，目前已於下游架設攔截繩索。 據悉，婦人遭溪水沖走處為八煙野溪溫泉，屬於陽明山國家管理處管轄，為禁止進入區域，位於金山區林口35號下方約300公尺處溪邊。 台中繼光商圈火警 木造老房一路延燒警消搶救中 八煙野溪溫泉5旬婦人泡湯遭溪水沖走 警消緊急救援中 (中時 ) #婦人 #溪水 #野溪溫泉 #金山區 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門畜試所羊區大火 警消連夜搶救中 21:312020/12/03 寶島 健保費率恐年底拍板 陳時中要大家安心過年 12:262020/12/03 生活 久安鄉發展特色茶產業 鋪就轉型發展新道路 14:012020/12/01 兩岸 秋冬防疫專案上路 北投區溫泉泡腳池將採人數管控 13:592020/11/30 生活 五股違章工廠半夜大火 火勢延燒隔壁3間廠房 11:352020/12/02 社會 失聯國道警官石碇尋獲 倒臥溪谷已無生命跡象 17:192020/12/01 社會 貴陽大數據城郊 隱藏一座世外桃源 14:362020/11/30 兩岸 宜蘭傳民眾捕撈鰻苗遭浪沖走 上岸時已無生命跡象 16:262020/12/03 社會 社會熱門新聞 南寮漁港「2蟹1魚1菜」要2340元 她曝店家「黑店奧步」氣炸 - 社會 牛肉麵冠軍店留1星負評 中正一分局長攜女登門道歉 店家仍喊告 - 社會 老翁分完家產變人肉皮球「輪住5兒家」 鄰居氣炸：怕死在誰家中 - 社會 八煙野溪溫泉5旬婦人泡湯遭溪水沖走 警消緊急救援中 - 社會 政大才女為愛下嫁洗碗工 生前「翻譯日文著作」養2女慘淪刀下魂 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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