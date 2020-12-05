八煙野溪溫泉5旬婦人泡湯遭溪水沖走 警消緊急救援中
新北市消防局獲報派遣1大隊1中隊5分隊共36人前往搶救，目前已於下游架設攔截繩索。（翻攝）
新北市消防局獲報派遣1大隊1中隊5分隊共36人前往搶救，目前已於下游架設攔截繩索。（翻攝）

年約50多歲婦人今（5日）下午4時許與2名友人前往新北市金山區八煙野溪溫泉泡湯，婦人不慎被溪水沖走，新北市消防局獲報派遣1大隊1中隊5分隊共36人前往搶救，目前已於下游架設攔截繩索。

據悉，婦人遭溪水沖走處為八煙野溪溫泉，屬於陽明山國家管理處管轄，為禁止進入區域，位於金山區林口35號下方約300公尺處溪邊。

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(中時 )

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