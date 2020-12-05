全球新冠肺炎疫情肆虐，已造成近7千萬人確診，逾150萬人病亡。連帶使諸多國家經濟受創，尤其對美國影響巨大，已達到1440萬人確診。對於有說法稱疫情恐使美國不再是超級強國，美國哈佛大學甘迺迪政府學院的美國國際事務教授沃爾特（Stephen M.Walt）即認為，美國將不再是超級強國。

據《中評社》5日報導，沃爾特（Stephen M. Walt）和喬治城大學教授庫普錢（Charles Kupchan）近日在電視台舉辦的線上「世界論壇」上，談論「中國崛起與美國保持影響力」。

他提到，美國在上世紀90年代，「一極獨大」的現象是非同尋常的，不太可能永久持續，因為中國大陸綜合實力崛起，將使美國重返國際關係的多極體系中，而俄羅斯在經濟量體和市場上已無可能和中國大陸保持競爭，也因此，美國和中國很可能成為最為強大的兩個大國。

沃爾特表示，在大陸崛起下，美國不再能夠像以往一樣，無拘無束地行事。他認為，美國要現實的與陸方展開競爭，不應試圖讓中國大陸變成美國所期盼的「自由民主政體」。同時，他也指出，川普下台後，美國將不得不與盟友合作，才能有效地取得戰略成功，不能再被伊拉克戰爭之類的事情分心。據公開資料顯示，沃爾特係國際關係學派的「現實主義學派」。

(中時新聞網)