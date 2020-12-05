美國萊豬明年元旦進口台灣，東華大學教授施正鋒直言，萊豬的事並非不能談，只是中國人不吃、台灣豬不能餵，台灣人卻必須忍氣吞聲進口，而政府又說不出到底交換了什麼，「那麼，養政府不如養豬。」國民黨立委賴士葆在臉書附和「養政府不如養豬」，抨擊「在蔡政府眼中，不可以歧視美國人和美國豬，但是可以歧視台灣民意。」

賴士葆在臉書po兩張以蔡總統彩色、黑白照為對比的哏圖，一張彩色的蔡總統說「開放萊豬也只是給市場多個選擇，又沒有逼百姓吃」；另一張是黑白的蔡總統被配上「那怎不開放中天給市場多個選擇，中天有逼百姓看嗎？」

賴士葆說，獨派大老怒嗆：「養政府不如養豬」，沒錯，我們辛苦繳稅，鴨霸的政府官員坐領高薪，不尊重民意，踐踏民意。明知七成民意反萊豬進口，蔡政府執意要做，蔡英文說是讓大家多一個選擇，沒有叫人民一定要吃。蔡政府視若無「毒」，難怪很多網友質疑將來會不會進口毒品，告訴大家不一定要吃。

他說，人民走上街頭反萊豬，蔡政府嘴巴喊要謙卑、要溝通，實質更強勢的推動萊豬進口。不管在野黨代表人民卑微的要求、或者強力的質詢抨擊，呼籲政府要標示萊劑、做好源頭管理，蔡政府說這是歧視會帶來貿易障礙。在蔡政府眼中，不可以歧視美國人和美國豬，但是可以歧視台灣民意。

賴士葆說，多數肉品進口商為了挽救生意，自力救濟宣示不進口萊豬，還要自動標示無萊劑肉品，政府不但沒有感到羞愧，還沾沾自喜地認為幫政府解套。很悲哀的事實是：自力救濟的肉品進口商站在消費者的利益這邊，蔡政府是站在美國人的利益那邊。

(中時 )