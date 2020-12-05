國民黨在27日於立法院發起「內臟大戰」，意圖杯葛議事。(中時資料照)

國民黨為杯葛行政院長蘇貞昌第13度赴立法院施政報告，11月27日祭出「豬內臟攻勢」，立法院現場腥臭味橫溢，場面一片混亂，而立法院秘書長林志嘉3日特別發公文要求，開會時勿攜帶動物臟器進入會場。對此，台北市議員王世堅表示，如果這些豬內臟有煮過會比較好，甚至丟完可能還會有人直接吃掉。

王世堅4日在政論節目《庶民大頭家》中表示，要規定什麼東西不能帶進來，必須全體委員通過；會有紀律委員會，會有生活座談會，大家共同討論這件事，但他認為，那天國民黨在立院內丟擲豬內臟，應該讓輿論和民意來做裁判，有超過一半的民意覺得這樣太超過了一點。

王世堅認為，要是那些內臟煮過、燙過，不要有臭味，有達到視覺效果就好，「確實引發那種惡臭，給民眾那種噁爛感覺，這樣就不好，而且也妨礙了議事的運作」。

王世堅強調，那天如果是有把豬內臟煮過、燙過以後，場面就不一樣，「大家丟完，可能現場就會有人直接吃起來，不會浪費掉」。

不過，藍委陳玉珍則吐槽，「民進黨帶風向永遠有理由，如果我們煮過、燙過 ，就說我們浪費食物，那些是新鮮的，有洗過的」。

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(中時新聞網)