「民進黨金門醫療支援服務處」5日在目前也是醫師公會全聯會理事長的黨籍立委邱泰源跨海揭牌下開始運作，期待結合中央和地方力量，幫助金門做好第一線醫療工作。

由民進黨金門縣黨部主委許建全和〈金門縣小英之友會〉總會長蔡其雍共同促成的金門雙立委服務處，繼今年9月洪申翰立委在縣黨部設立服務處後，今天邱泰源也跨海成立專業服務處，宣示民進黨在金門服務的拼圖正式補齊。

金門醫院院長侯重光、副院長董文雅、陳根雄、醫務秘書陳義榮，縣衛生局長李錫鑫、縣醫師公會理事長劉兆輝、蔡建鑫及吳阿瑾醫師等人出席揭幕儀式和座談會。

邱泰源表示，金門的醫療一向受到政府和醫界關心，這次齊聚全國各縣市醫師公會的理事長一起來為金門醫療把脈，希望能夠了解金門在地民眾的醫療需求，並達成總統蔡英文「布置好包括台灣和離島在內的基層醫療網絡」的期望，希望能夠幫助金門，做好第一線醫療，終極目標是「不要生小病」、「生小病，不要變大病」、「大病要得到最好的治療」，以及做好最後的安寧醫療。

(中時 )