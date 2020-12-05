馬英九參加青山王祭玩有獎徵答 再現馬氏幽默：獎品由青山宮出

前總統馬英九今天與國民黨主席江啟臣、立委蔣萬安等人，一同參加艋舺青山宮靈安尊王繞境慶典。（趙婉淳攝）

前總統馬英九今天與國民黨主席江啟臣、立委蔣萬安等人，一同參加艋舺青山宮靈安尊王繞境慶典，馬致詞時再度展現馬氏幽默，和現場信眾玩起有獎徵答，當信眾答對青山宮祭拜的神明後，馬大喊「答對了，獎品由青山宮出」，不禁讓信眾呵呵笑出。

馬英九說，他自己是艋舺孩子，從小在艋舺長大，小時候住在離青山宮只要10分鐘的路程，從小就會來這裡看花燈，對青山宮很有親切感，過去擔任台北市長時，也跟文建會合作，一起把廟重新整修。

隨後，馬英九和信眾玩起有獎徵答，詢問信眾知不知道青山宮主祀哪個神明？有信眾高喊「靈安尊王」，馬非常滿意地說「很好」，又詢問「姓什麼？」信眾回「姓張」，馬再追問「叫什麼？」，此時信眾思索了幾秒鐘，馬笑回「好啦好啦！給你有獎，獎品由青山宮出」，不少信眾因而呵呵笑出。

馬英九說，大家拜神的時候，要知道拜的是哪個人、哪個朝代的人，做了哪些事情，還要信眾學習靈安尊王勤政愛民、清廉正派的本性。

(中時 )