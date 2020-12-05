新北市消防局今（5日）舉辦「 109年新北市政府消防局義消招募影片」影片發布會，號召一起加入義消行列。（新北市消防局提供）

新北市消防局今（5日）舉辦「 109年新北市政府消防局義消招募影片」影片發布會，影片主角以設計師、貝斯手、茶農三個不同的職業角色吸引年輕人目光、影片帶入年輕人在正職工作之外的時間，只要有心願意加入義消，在人們需要以及危急的時刻，都可轉換另外一個身分，成為這座城市的無名英雄。

近年偏鄉人口年輕人外流，義消鐘國賓是坪林少數在地年輕茶農，製茶技藝精湛，多次奪得全國包種茶比賽特等獎，他以熱愛家鄉回饋地方的心情加入義消多年，參與各項救災救護及預防工作，深深覺得參加義消是最有成就感的志工。

影片中也特別邀請市長侯友宜現身拍片鼓勵年輕人，以一句「消年也，鬥陣來作義消！」的口號，號召有志年輕人踴躍參加，讓新北市成為年輕志工城市模範。

今天為國際志工日，希望能藉由本片在國際志工日這天吸引並招募年輕志工加入新北市義消的行列，活絡新北市義消組織、改善人力資源及提升消防工作與民眾連結，將人力之質與量同時提升，未來提供足夠災害預防及救災救護能量，替新北市市民生命財產增添一份保障，以打造安居、安全、安心之三安新北城。

(中時 )